Mussomeli, videoclip alunni 2^B Plesso “Sac. Messina” sul coronavirus

MUSSOMELI – “Si può essere distanti ma vicini con il cuore” : è lo slogan dei bambini della Seconda B del Plesso “Sac. Giuseppe Messina” che, insieme ai genitori, con un piccolo videoclip hanno voluto omaggiare le loro care maestre Gabriella, Angelica, Emma, Rosetta e Patrizia e, allo stesso tempo, ringraziare tutte le persone che si stanno spendendo per il bene del paese. Evidentemente, anche loro, hanno voluto invitare tutte le persone in questa emergenza coronavirus a rimanere in casa. “Mi sono davvero commosso . ha scritto in una nota il sindaco Catania, vedendo questo video e voglio ringraziare questi bambini straordinari che, con la loro genuinità e con il sorriso tra le labbra, hanno voluto esprimere il loro sentimento di ringraziamento per tutte quelle categorie che in questo momento sono in prima linea contro questo nemico invisibile che si chiama CORONAVIRUS.

Appena finirà tutto questo e potremo riabbracciarli e li inviterò in comune per ringraziarli personalmente”.



https://youtu.be/CFQgI6fDGkA