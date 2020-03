Mussomeli, Coronavirus attivato sportello psicologico

Da oggi, Martedì 24 Marzo 2020, il Comune di Mussomeli – in collaborazione con il Consorzio SOLIDALIA -, attiva, temporaneamente e per tutta la durata dell’emergenza, il numero dello sportello Psicologico che ha l’obiettivo di aiutare le persone (sole, anziani ultra 65enni, etc) che si trovano in difficoltà in questo delicato momento attraverso varie forme di sostegno dal punto di vista sociale e psicologico.

Il numero di riferimento dello sportello è: 327.76.28.609

Lo sportello sarà attivo tutti i giorni, dal Lunedi al Sabato:

Mattina: dalle 10.00 alle 12.00

Pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

Lo sportello è attivo esclusivamente per dare sostegno psicologico. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti tecnici ed informativi si fa riferimento al sito dedicato https://www.coronavirusmussomeli.it/