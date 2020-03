Coronavirus, viceministro Cancelleri: “Autotrasportatori in prima linea”

“Una situazione eccezionale non puo’ che essere gestita con misure altrettanto eccezionali. Gli autotrasportatori, come nel resto del Paese, anche in SICILIA, sono chiamati in prima linea per garantire la continuita’ della distribuzione dei beni di prima necessita’. È grazie a loro che supermercati e farmacie sono in grado di rifornirsi.

Un grazie stavolta non poteva bastare e con l’assessore regionale Marco Falcone ci siamo gia’ mossi per il pedaggio gratuito nelle autostrade gestite dal Cas”. Cosi’ il vice ministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, sull’intesa raggiunta per la sospensione del pedaggio autostradale nelle autostrade siciliane gestite dal Cas. “Una collaborazione istituzionale – ha concluso Cancelleri – che, soprattutto in situazioni di emergenza come questa, e’ d’obbligo per il bene di tutti i cittadini”.