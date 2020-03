Coronavirus, Sicilia. Dato regione, 1.242 casi: picco di morti, 57. Nel nisseno 50 contagiati

Sono 1.242 (+74) i casi positivi, 57 i morti (+18, ma riferiti agli ultimi due giorni) e 512 i ricoveri (+12) da coronavirus in Sicilia. Lo riferisce la Regione Siciliana, aggiungendo che i guariti sono 60 (+7). Dall’inizio dei controlli i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 13.096. Di questi sono risultati positivi 1.359 (+99 rispetto a ieri). Dei 512 ricoveri, 71 sono in terapia intensiva (-4), mentre 730 (+62) sono in isolamento domiciliare.

Questa, la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 55 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (19, 3, 4); Catania, 350 (127, 16, 21); Enna, 158 (92, 1, 9); Messina, 262 (133, 3, 14); Palermo, 213 (80, 14, 5); Ragusa, 29 (9, 3, 0); Siracusa, 64 (26, 18, 2); Trapani, 61 (26, 0, 1).