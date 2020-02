Taglio Asp Messina, Calderone (FI) e Catalfamo (Lega): “Soddisfatti per la convocazione del tavolo sulla negoziazione dei nuovi tetti di spesa del personale”

PALERMO – “A seguito dell’allarme da noi lanciato in questi giorni circa i tagli all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, apprendiamo con gioia dalla stampa che il direttore generale Paolo La Paglia, domani si recherà a Palermo per un incontro convocato dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato per la Salute, Mario La Rocca per negoziare i nuovi tetti di spesa per le piante organiche del personale dipendente.

Come La Paglia, anche noi siamo fiduciosi che all’Asp messinese saranno garantite risorse idonee a redigere dotazioni organiche per la rete ospedaliera del nostro territorio”. A riferirlo in una nota congiunta sono i capigruppo di Forza Italia e Lega all’Ars, on. Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo.