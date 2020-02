DLF Nissa Rugby: trofeo S. Agata, brillano under 8 e 10, ed 16 femminile. Coppa Italia: Cerbere sottotono, tre sconfitte

Week-end dai due volti in casa DLF Nissa Rugby: settori giovanili brillanti, Cerbere “oscure”.

Under 16 femminile ed Under 8 e 10 protagoniste al trofeo S. Agata. Merito al certosino lavoro delle divisioni Educational Rugby e Mini Rugby della società nissena che non tarda a dare i frutti sperati.

La kermesse si è disputata in una calda giornata, quasi primaverile, al “Polivalente” di San Giovanni la Punta (CT), ospiti della società San Gregorio Rugby: circa 300 atleti delle categorie giovanili maschili (U6-8-10) e femminili (U14-16) hanno sancito il grande successo della terza edizione del “Trofeo Sant’Agata” di rugby.

Gioco, condivisione e divertimento sono stati gli elementi distintivi dell’evento, che si è riconfermato – anzi migliorato ulteriormente – rispetto alle prime due edizioni. Per i piccoli atleti della maschile erano presenti le società del San Gregorio padrone di casa (che ha schierato 2 squadre), Cus Catania, Ragusa Union, Syrako, Tauri San Cataldo, I Fenici, Vulcano Etna, I Briganti Librino, DLF Nissa e Fenix Belpasso/Leoni Misterbianco. Le squadre femminili partecipanti, invece, sono state il San Gregorio, I Fenici, Ragusa Union, Brigantesse Librino, Vulcano Etna, DLF Cerbere Nissa e Palermo.

“Siamo molto contenti per la risposta in termini di partecipazione – ha sottolineato orgogliosamente il presidente del Comitato regionale Sicilia FIR, Orazio Arancio (in foto con le giovani rugbiste nissene) – visto che i numeri sono in crescita. Ci fa particolarmente piacere che il rugby contribuisca alle celebrazioni agatine. Il futuro sono i nostri giovani, per questo ringrazio tutte le società partecipanti provenienti da tutta la Sicilia. Grazie, inoltre, al Comune di Catania, al Coni Catania e al San Gregorio per il prezioso contributo affinché l’evento potesse ottenere un grande riscontro, così com’è stato!”.

Giornata invece ‘negativa’ per le Cerbere. Le atlete di Caltanissetta, impegnate presso il campo del CUS a Catania, nel settimo turno di Coppa Italia hanno ottenuto un bilancio insoddisfacente: tre sconfitte in altrettanti incontri. Ci sarà molto da lavorare per uscire da un frangente di stagione più complicato del previsto.

Coppa Italia Femminile Senior, Settimo turno – 02/02/2020

CUS Catania – DLF Cerbere Nissa Rugby 46 – 0

Ragusa Union – Brigantesse Librino CT 52 – 0

CUS Catania – Ragusa Union 21 – 33

DLF Cerbere Nissa Rugby – Brigantesse Librino CT 12 – 15

Ragusa Union – DLF Cerbere Nissa Rugby 26 – 7

Brigantesse Librino CT – CUS Catania 10 – 38