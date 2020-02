Caltanissetta, depistaggio Borsellino. Depone Di Matteo: “Indagini su stragi, un pezzo importante della mia vita”

CALTANISSETTA – “Non ho avuto bisogno di rivedere carte per essere oggi qui, siccome quello è stato un pezzo importante della mia vita di questa vicenda ho continuato a occuparmi da sempre anche se con competenze diverse. fino alla Procura nazionale antimafia”. Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Di Matteo deponendo al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio.

“Le cose le ricordo bene – dice – ho la presunzione di ricordare molto bene”. Di Matteo si era occupato epr un periodo delle indagini sulla strage alla Procura di Caltanissetta.

“Il primo incarico mi venne dato ufficiosamente – dice – Non c’era nessun incarico scritto. Mi chiamò l’allora Procuratore Tinebra e mi disse: sarebbe opportuno rispetto ai verbali che ha reso il collaboratore Vincenzo Scarantino che presentano delle problematicità che un magistrato che non lo ha mai sentito lo vada a interrogare. Ricominciando sostanzialmente tutto da capo. Come se fosse la prima volta. E così feci”.