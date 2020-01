Il Maestro Torregrossa questo fine settimana è volato in Olanda a Rappresentare la Sicilia in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni di Karate Kyokushinkai di Saiko Shihan Roel Wildeboer 8° World So Kyokushinkai , peronaggio di riferimento in Europa della World So Kyokushin .

Festa grande a Pernis (Olanda) sede della palestra “Worl So Kyokushinkai Olandese . Tanti i personaggi illustri e le cariche istituzionali presenti da ogni parte d’Europa compresa l’Italia Rappresentata da Shihan Casto Samule 6 dan e Cazzetta Antonino , per rendere omaggio ad un traguardo così prestigioso per un grande personaggio Europeo .

Le celebrazioni sono state precedute da due stages diretti dallo Stesso Maestro Roel con obiettivo la formazione tecnica per migliorare le proprie competenze professionali attraverso un percorso di formazione durato due giorni con kata, kihon e kumite hanno arricchito questi due giorni intensi tutti i partecipanti circa 150 cinture nere e tecnici: “Nonostante le difficoltà che si trovano quando si va fuori Nazione come la lingua , la vera passione e la voglia di conoscenza con docenti qualificati , supera ogni barriera poichè praticare sport con le persone giuste può cambiarti la vita in meglio al 100 %”.