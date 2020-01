SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha deciso di conferire gli incarichi di responsabile dei settore del Comune ai dipendenti di categoria D nell’ambito dell’Assetto strutturale allegato al nuovo “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”. Il tutto sulla base del possesso degli idonei requisiti culturali e professionali richiesti per lo specifico ruolo. In particolare, per il 2^ settore – Gestione finanziaria e tributi l’incarico è stato attribuito al dott. Elio Cirrito. Per il 3^ settore – lavoripubblici e patrimonio al dott. Liborio José Grillo; per il 4° settore – ambiente e protezione civile all’arch. Luigi Salvatore Lauricella, per il 5° settore – Edilizia e urbanistica – Suap all’arch. Fabio Cortese. I sostituti in caso di assenza, impedimento o nel caso di ipotesi di incompatibilità saranno: per il 2° settore la D.ssa Laura Eleonora lo Iacono, per il 3° settore l’Arch. Luigi Salvatore Lauricella, per il 4°settore l’Ing. Liborio José Grillo e per il 5° settore l’arch. Luigi Salvatore Lauricella. Nel contempo è stata affidata ad interim al Segretario Generale la direzione del I° Settore Amministrazione generale , del gabinetto istituzionale – Affari Generali e legali , dando atto che il sostituto in caso di assenza, impedimento o incompatibilità sarà il dott. Elio Cirrito. I Responsabili di Settore provvederanno alla nomina dei Responsabili dei Servizi secondo le vigenti disposizioni regolamentari.