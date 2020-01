La maggior parte del nostro lavoro e della nostra vita sociale passa attraverso la tecnologia. Velocità, comodità ed efficienza sono le tre parole d’ordine che governano il nostro modo di gestire i contatti, sia lavorativi che professionali. E la tecnologia si evolve costantemente: quello che andava bene fino a pochi mesi fa viene superato da qualche nuova creazione che ci dà di più, in termini di funzioni e di praticità. Questo vale anche per il nostro account di posta elettronica (che in realtà contiene molte altre utilità).

Mentre fino a qualche tempo fa Windows Live Mail sembrava il provider di posta elettronica più completo e funzionale, oggi è stato superato da Outlook, per diversi motivi. Anche chi non fa un totale affidamento sulla propria casella di posta elettronica alla fine si ritrova a preferire Outlook, e ad importare posta da Windows Live Mail a Outlook (https://www.outlooktransfer.com/it/products/live-mail-to-outlook-transfer/), dal momento che offre maggiori funzionalità dal momento che include email, calendario e contatti in generale, tutto in un unico account. Anche la possibilità di farlo interagire con gli altri prodotti Office è estremamente utile, dal momento che in ogni computer il pacchetto office è un elemento essenziale, senza il quale il PC non avrebbe quasi alcuna utilità.

Outlook Transfer: il modo facile e veloce per trasferire i tuoi dati

Il problema però che molti utenti si sono posti è come far trasmigrare tutto il contenuto di Windows Live Mail su Outlook. È facile infatti che si stia utilizzando il programma di Windows da anni, e per molte persone potrebbe essere un trauma l’idea di poter perdere qualcosa, anche un’email o un semplice contatto. Grazie ad Outlook Transfer quest’operazione può essere compiuta con una semplicità unica, in pochi minuti, mantenendo ogni singolo dato presente nel precedente provider. Anche gli utenti che non hanno mai affrontato un processo di conversione tra caselle di posta elettronica non troveranno difficoltà ad effettuare il cambio.

Dopo aver installato correttamente il programma, Outlook Transfer provvederà ad individuare automaticamente i file da esportare. Durante questo passaggio è anche possibile rendere visibili i file che avevamo precedentemente nascosto su Windows Live Email, in modo da poterli trasferire assieme agli altri. Durante la fase di trasferimento, verranno selezionati i messaggi e i file in qualsiasi formato, anche quelli danneggiati. Una volta terminato il processo di raccolta dei dati basterà procedere alla fase di destinazione, per la quale hai in realtà due scelte, a seconda di come vuoi gestire il tuo nuovo account.

Trasferimento diretto o salvataggio in formato PST

Se per esempio non hai ancora un account Outlook o vuoi rinviare il trasferimento dei dati ad un secondo momento, puoi salvare tutti i dati in formato PST su un dispositivo, anche USB, e installarli successivamente sul tuo account Outlook. Se invece preferisci farlo subito, puoi procedere immediatamente al trasferimento dati. Al termine dell’operazione, troverai i tuoi file nel nuovo account Outlook, organizzati in base alle cartelle e ai nomi che avevano precedentemente nel tuo account Windows Live Email, senza dover perdere tempo a ritrovarli chissà dove. In caso di difficoltà nei vari passaggi, l’assistenza clienti di Outlook Transfer è sempre pronta per risolvere ogni dubbio.