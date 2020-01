VALLELUNGA – Ieri, si è tenuto presso il Centro Polivante Michele Abbate di Caltanissetta il 2° EcoForum Provinciale sui Rifiuti e l’Economia Circolare. L’incontro, che ha visto il succedersi di diversi relatori che hanno affrontato i temi inerenti alle Idee, Proposte e Progetti per la gestione virtuosa dei rifiuti nella nostra provincia nonché le buone pratiche dell’economia circolare, si è poi concluso con una tavola rotonda sulle criticità e prospettive nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In occasione dell’evento al comune di Vallelunga, insieme ai comuni di Milena, Campofranco, Butera, Montedoro, Delia, Villalba, Marianopoli e Resuttano, è stato conferito l’attestato quale comune virtuoso della Provincia per aver raggiunto, nel corso della prima metà del 2019, gli obiettivi di legge nella raccolta differenziata nella misura del 71%. “Tale obiettivo – è detto in un comunicato dell’amministrazione vallelunghese,non sarebbe stato possibile raggiungerlo senza la corale partecipazione dei cittadini che, con spirito civico e senso di responsabilità, hanno collaborato con gli operatori e gli uffici attuando una corretta differenziazione assicurando così la funzionalità e l’efficacia del servizio. L’Amministrazione ringrazia i cittadini, veri fautori dell’obiettivo raggiunto, e li sprona ad essere ancora più collaborativi nella corretta differenziazione affinché l’obiettivo raggiunto diventi uno standard da mantenere e migliorare. Un grazie particolare all’ass. Mario Di Gangi, nel periodo responsabile dell’ambiente, per il costante impegno profuso”.