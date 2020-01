Anche lo Sport Club Nissa ha deciso di aderire al progetto “Sport per tutti” promosso dal Coni. Ad annunciarlo è stato il presidente Natale Ferrante (nella foto) che ha spiegato come questo progetto si rivolge alle famiglie nissene che intendono far praticare sport ai loro figli in maniera costruttiva e al tempo stesso gratuita. Un progetto di sport di tutti e per tutti, quello che vedrà protagonista la società nissena. Il progetto è rivolto ad un’utenza la cui età potrà variare dai 5 ai 18 anni. Le istanze andranno presentate entro il 31 gennaio. I moduli per le iscrizioni si possono ritirare i moduli presso i campi Lombardo di via Pietro Leone nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio. Le attività previste nel progetto inizieranno a febbraio. Dai 5 agli 8 anni i ragazzi svolgeranno attività motoria di base, dai 9 anni ai 14 anni attività pre sportiva, dai 15 ai 18 anni attività sportiva del settore calcio e calcio a 5 maschile e femminile. L’attività sportiva durerà 5 settimane, sarà gratuita e svolta da istruttori tecnici federali.