In vista della prossima scadenza 31 Gennaio 2020 e nell’ambito del programma di graduale digitalizzazione di tutti i servizi e delle polizze gestite dall’Istituto, l’Inail informa che – per i soggetti obbligati alla Assicurazione per gli infortuni domestici – è stata attivata una idonea procedura telematica che dovrà essere utilizzata per tutte le iscrizioni e i rinnovi della polizza a partire dal 2020, nonché per l’inoltro della nuova dichiarazione sostitutiva di esenzione.

Si segnala, pertanto, che tutte le comunicazioni inerenti la citata polizza dovranno – dal 2020 – essere inviate in modalità esclusivamente telematica. Se già trasmesse in modalità cartacea, dovranno essere re-inoltrate secondo tale nuova modalità.

Le istruzioni sulla nuove procedura sono riscontrabili nel sito dell’Istituto www.inail.it, dove si possono riscontrare anche le istruzioni sulle modalità di accesso nonché le istruzioni per il rilascio delle credenziali dispositive INAIL necessarie per l’accesso ai servizi on line.

Dopo l’avvenuta registrazione e/o l’eventuale nuova iscrizione, si può visualizzare on line ed eventualmente stampare anche l’avviso di pagamento con l’importo del premio che si può pagare on line dal sito dell’Inail tramite PagoPa, dal sito di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi la cui lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it oppure – indicando il numero di avviso – in tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat o al supermercato.

Per eventuali chiarimenti, si può contattare:

il numero 06 6001 del concact center Inail (dal lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

la sede Inail di Caltanissetta ai numeri 0934530231 .83 .29 .99 .70 .53 .33 .50 oppure inviare una email a caltanissetta@inail.it

oppure le seguenti associazioni delle casalinghe :

Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe tel 3387627321 (il martedì dalle ore 9.00 alle 13.00)

Movimento Italiano casalinghe- MOICA tel 3271649578 (il lunedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00),

Sindacato Casalinghe lavoratrici Europee – SCALE UGL tel 06 48881555, (il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16,30.)

oppure gli Istituti di Patronato del territorio che offriranno consulenza e assistenza gratuita sull’argomento.

Si ricorda, infine, che l’importo da versare quale premio assicurativo annuale – entro il 31 gennaio, se rinnovo, o entro 10 giorni dalla maturazione del requisito, se nuova iscrizione – è di 24.00 euro ed è deducibile dal reddito personale e familiare.

In www.inail.it è disponibile la pagina informativa sulle prestazioni previste per gli Assicurati ed è possibile stampare l’opuscolo informativo sull’assicurazione.