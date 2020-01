CALTANISSETTA – Grande fermento in casa DLF Nissa Rugby per la gara, in programma domenica 12 gennaio alle ore 11.30 al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, contro l’Amatori Catania, seconda forza del campionato.

In trasferta a Ragusa, invece, l’under 16 femminile: raggruppamento con Ragusa Union, Cus Catania, Briganti ed Iron Ladies. Le giovani, guidate da Fabrizio Blandi, proseguono e consolidano un certosino e prolungato progetto legato allo sviluppo del rugby ‘rosa’,

La gara in programma a Caltanissetta, per l’ottava giornata del campionato regionale di serie C, rappresenta un probante test per gli uomini del tecnico Andrea Lo Celso: gli etnei, secondi in classifica, sono un complesso solido e di grande spessore. Oltre al sostegno del pubblico amico, la formazione del Centro Sicilia potrà godere della freschezza e irruenza dei 4 nati del 2002 che sono approdati in prima squadra: Dennis Carletta, Stefano Falzone, Mattia Famiano e Davide Privitera. Il frutto dell’intenso lavoro svolto dalla società nel settore giovanile, offre corposi e crescenti risultati.

I quattro giovani hanno sottolineato: “Grossa responsabilità deriva dall’essere transitati in prima squadra: maggiore impegno negli allenamenti, con conseguente crescita tecnica e caratteriale. Solo con il duro e continuo lavoro possiamo dare ragione al mister che ha visto in noi qualcosa in più. Ogni volta che siamo chiamati in causa siamo orgogliosi di poterci mettere alla prova e dare un contributo alla squadra della nostra città”.

CLASSIFICA

Rugby Palermo 29

Amatori Catania 1963 29

DLF Nissa Rugby 15

San Gregorio 15

I Briganti Librino CT 10

Vittoria Rugby 2 (Vittoria Rugby: 4 punti di penalizzazione)

Prossimo turno (ottava giornata) – 12/01/2020

I Briganti Librino CT – Vittoria Rugby

DLF Nissa Rugby- Amatori Catania 1963

San Gregorio – Rugby Palermo