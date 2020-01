MUSSOMELI – Riceviamo e pubblichiamo: “Rappresentiamo grande preoccupazione per la situazione che si sta registrando presso la U.O.S di Medicina e Lungodegenza del presidio ospedaliero Maria Immacolata Longo di Mussomeli . Tutt’oggi sono in servizio effettivo solo due dei tre dirigenti medici che devono assicurare le attività clinico- assistenziali, sia in regime ordinario che di pronta disponibilità, e far fronte alle esigenze assistenziali dei degenti delle UU.OO. di Medicina (12 posti letto) e Lungodegenza (6 poti letto). Tutto ciò si verifica dal 7 gennaio scorso e persiste tutt’oggi nonostante risulta alla scrivente O.S. che sia stata data comunicazione al management aziendale. Come O.S abbiamo chiesto alla Direzione Generale , di voler adottare tutte le misure utili a garantire la presenza di un’altra unità medica presso i reparti di Medicina e Lungodegenza del presidio ospedaliero di Mussomeli e allo stesso tempo abbiamo sollecitato la nomina di un medico specialista in cardiologia presso il poliambulatorio di Mussomeli mancante ormai da circa due anni, la nomina di personale medico radiologo e il completamento dell’iter per la selezione per mobilità degli assistenti sociali considerata l’assenza di tale figura presso lo stesso poliambulatorio e il servizio SPCD di Mussomeli. Confidiamo che la nostra richiesta possa trovare un riscontro positivo considerando che si tratta di un Presidio Ospedaliero che da tempo soffre per la mancanza di personale medico e che non può più sostenere un tale aggravio in termini di quantità di lavoro e soprattutto di qualità di servizio che in queste condizioni rischia di essere compromesso a danno dei cittadini.

Caltanissetta lì 15/01/2020

La segretaria Provinciale FP CGIL Il Rappresentante di Presidio CGIL

Rosanna Moncada Salvatore Cardinale