CAMPOFRANCO. In vista del Carnevale 2020 che si svolgerà nelle giornate del 23 e 25 Febbraio, l’amministrazione comunale si sta organizzando per offrire alla comunità campofranchese e a quanti vorranno venire da fuori paese, una manifestazione all’insegna dell’allegria, del divertirsi in modo sano. Il sindaco, nel rendere nota la notizia, ha anche annunciato che martedì prossimo l’amministrazione comunale incontrerà la popolazione scolastica, dalla materna alle superiori e le loro famiglie, per condividere un programma al fine di realizzarlo nella massima sinergia. I giovani e gli adulti che vorranno contribuire alla manifestazione con carri, gruppi organizzati o singole maschere potranno da subito contattare gli amministratori in modo da poter dare il loro contributo alla riuscita del prossimo carnevale.