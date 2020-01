CAMPOFRANCO. Adottare un cane e ottenere per 5 anni sconti sulla spazzatura. E’ quanto ha deciso di fare l’amministrazione comunale. Il sindaco Rino Pitanza al fine di incentivare l’adozione e limitare i costi del randagismo a carico della collettività, ha disposto tramite la sua amministrazione per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune (nella foto uno di questi cani), riconoscendo la funzione sociale dell’affidamento, riduzioni sulla tassa sui rifiuti fino ad un massimo di 200 euro e per un massimo di 5 anni. Per esempio, chi riceve una tassa annuale sulla spazzatura sotto i 200 euro non pagherà nulla; chi riceve una tassa annuale di 250 euro pagherà solo 50 euro. Ogni cane è già stato sterilizzato. Per ulteriori chiarimenti ed eventuali richieste di adozione, il cittadino si potrà rivolgere, oltre che al Sindaco e agli amministratori, anche al responsabile dei vigili urbani Giuseppe Di Carlo.