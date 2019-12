In Terza categoria il big match tra Niscemi e Gela ha visto la squadra di Antonio Famà imporsi 0-1 con la rete decisiva di Diop. In tal modo il Gela ha interrotto la serie positiva di 5 partite vittoriose di fila che in casa Niscemi durava da inizio campionato agganciando al secondo posto lo stesso Niscemi con 15 punti. Continua invece a non perdere un solo colpo invece la capolista Atletico Villalba che ha superato 2-4 il Cus Eschilo Unipegaso con le reti di Vilardo (doppietta), Musarra e Milano. L’Atletico Villalba (nella foto) è ancora imbattuta in campionato dove guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti. Solo pari tra Real Nissa e Lagoreal Enna. Questa partita tuttavia è stata sospesa dall’arbitro in quanto la squadra ospite avrebbe deciso di ritirarsi per protesta. Si attende la decisione del giudice sportivo che sarà chiamato a pronunciarsi in merito. Pareggi, infine, tra Accademia Mazzarinese e Marco Pantani 1-1, e tra Sicilianamente e Serradifalco con reti di Salinitro e Rizzo per i falchetti e di Garrasi e Tulumello per i padroni di casa. In classifica comanda l’Atletico Villalba con 18 punti, seguono Gela e Niscemi a quota 15, mentre a 11 punti ci sono Accademia Mazzarinese e Serradifalco, a quota 7 c’è la Marco Pantani, a 6 la Buterese, a 5 Lagoreal e Nuova Niscemi, a 4 il Cus Eschilo Unipegaso, a 3 la Real Nissa e a 2 la Sicilianamente.