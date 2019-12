In Terza Categoria vola il Niscemi (nella foto) che ha battuto 1-3 fuori casa il Lagoreal Enna con reti di Ferrera, Bruccoleri e Roselli portandosi al primo posto solitario in classifica. Vince anche l’Atletico Villalba 4-2 sulla Buterese, con reti di Morosanu, Musarra (doppietta) e Immordino. Per i buteresi reti di Zappietro e Dellaria. Ma la sorpresa più grande è stata quella del Gela che ha perso 1-2 in casa contro l’Accademia Mazzarinese. I mazzarinesi sono andati a segno con Ciancio e Manjang rilanciandosi decisamente in classifica. Per il resto, è finita 0-0 tra Nuova Niscemi e Real Nissa, mentre il Serradifalco ha battuto 1-0 l’Eschilo Cus Unipegaso 1-0 con gol su rigore di Rizzo. In classifica, primo posto per il Niscemi con 15 punti, seguono Atletico Villalba e Gela con 12 punti, a 10 punti c’è l’Accademia Mazzarinese mentre con 9 punti c’è il Serradifalco. A 4 punti ci sono poi tre squadre: Eschilo, Lagoreal e Nuova Niscemi. A quota 3 ci sono Nuova Marco Pantani e Buterese, infine con 2 punti la Real Nissa e con nessun punto la Sicilianamente Montedoro che ha una gara in meno come la Marco Pantani, Serradifalco, l’Atletico Villalba, la Nuova Niscemi e la Real Nissa.