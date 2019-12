SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco ha ottenuto il finanziamento di quasi 60 mila euro per dotare il teatro comunale “Antonio De Curtis” di impianti tecnologici, attrezzature tecniche , arredi, impianti audio e luci di ultima generazione, ma anche tutta una serie di dotazioni destinate ad elevare qualitativamente la struttura comunale di cui è attualmente direttore artistico Vincenzo Volo. Ad annunciare la novità è stato il sindaco Leonardo Burgio assieme allo stesso direttore artistico. In particolare, il teatro sarà dotato di un mixer digitale, di uno schermo motorizzato di 5 metri, di uno spot teatrale a led, di luci a led. La struttura sarà anche dotata di un impianto di videosorveglianza con 8 telecamere per metterla in sicurezza evitando che possa diventare oggetto di vandalismi o furti. Il teatro sarà anche fornito di un gruppo elettrogeno che garantirà l’erogazione di energia elettrica anche in caso di mancanza della luce. Inoltre sarà provvisto anche di un video proiettore, di un monitor, di 8 radio microfoni, di un tappeto di danza per consentire di ospitare adeguatamente le scuole di danza che si esibiscono al suo interno. Prevista anche l’installazione di attrezzatura per bar in modo da consentire la creazione di un’area ristorazione all’interno del teatro. L’illuminazione esterna sarà garantita da un sistema di pannelli solari. Previste infine lamiere in alluminio per le mostre, ma anche pareti espositive auto portanti.