SERRADIFALCO. E’ stato approvato in Giunta e anche dal commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale, la dott.ssa Daniela Leonelli, il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018. Dal prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione, è emerso un disavanzo di – 4.703.888,79 euro scaturente dagli accantonamenti previsti dalla legge e relativi al fondo contenzioso ed altri accantonamenti. Dal Rendiconto di gestione 2018 sono emersi anche altri importanti dati: il fondo cassa al 1^ gennaio era di 37.628,14 euro; le riscossioni in totale sono state di 6.585.438,07 euro, i pagamenti di 6.585.438,07 euro, il saldo di cassa al 31 dicembre è stato di 37.628,14 euro. I residui attivi sono ammontati a 4.622.488,21 euro, quelli passivi a 6.492.774,20 euro. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è stato di -1.832.657,85 euro. La parte accantonata per il fondo crediti di dubbia esazione al 31 dicembre è stato di 819.130,36 euro, mentre il fondo contenzioso è stato di 1.077.479 euro. Altri accantonamenti sono stati di 698.345 euro, per un totale, riferito alla parte accantonata, di 2.594.954,36 euro. Il totale della parte destinata agli investimenti è di 265.776,58 euro. In totale la quota di disavanzo è ammontata a -4.703.888,79 euro.