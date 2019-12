In Seconda categoria, la Sommatinese vince e balza in testa alla classifica. La squadra di Sammartino s’è imposta 0-3 sul campo del Muxar con le reti di Tricoli, Noto e Sammarco. Nell’ambito dello stesso girone ci sino altre tre capoliste. La prima è la Don Bosco Mussomeli che ha superato 2-0 l’Acquaviva. La seconda è il Gela che ha superato con un netto 4-0 l’Atletico Montallegro con reti di Nassi 2, Bessio e Mezzasalma. La terza è l’Atletico Licata che ha superato 3-1 la Nuova Petiliana Delia. Ha vinto anche l’Atletico Caterinese che ha battuto 1-3 il Marianopoli con reti di Nahi, Rizzo e D’Agostino. S’è imposto anche il Vallelunga a Riesi 1-2 con le reti di Scozzaro e Fiorella. In classifica con 16 punti troviamo in testa Sommatinese, Don Bosco, Gela e Atletico Licata. A seguire con 15 punti Eraclea Minoa e Alessandria della Rocca, a 11 Atletico Montallegro e Acquaviva, mentre a 9 c’è la Nuova Petiliana, a 8 Atletico Caterinese e Vallelunga, a 7 il Riesi, a 4 il Muxar, chiude con 1 punto il Marianopoli.