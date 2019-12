In Seconda categoria l’impresa la firma il Riesi 2002 (nella foto) battendo 1-0 la capolista Don Bosco Mussomeli. La decide Di Leo, ma la Don Bosco ha giocato una buona partita sfiorando il gol a sua volta. Vince anche il Gela 4-1 sull’Acquaviva. In gol due volte a testa Spadaro e Deoma in una partita nella quale per gli acquavivesi è andato a segno Catania. Vittoria esterna per la Sommatinese che ha superato 0-3 il Marianopoli con le reti di Sammarco, Marchese e Pace. Sconfitta casalinga invece per la Nuova Petiliana battuta 1-2 dall’Alessandria della Rocca (gol di Tonino Genova). L’Atletico Caterinese, infine, ha perso 1-0 fuori casa contro l’Atletico Licata. Rinviata Muxar – Vallelunga. In classifica Sommatinese e Don Bosco Mussomeli appaiate in testa alla classifica con 20 punti, seguono Atletico Licata Gela ed Eraclea Minoa con 19, Alessandria della Rocca a quota 18, Atletico Montallegro a 17. Segue l’Atletico Caterinese con 14 punti, l’Acquaviva con 12 punti, il Riesi con 11, Vallelunga e Petiliana con 9, Muxar con 4 punti e Marianopoli con un solo punto.