La Polizia municipale che multa il suo stesso Comune! E’ accaduto a Marsala dove la polizia municipale ha deciso di elevare una multa al Comune in quanto un suo scuolabus era senza assicurazione. Il Comune, oltre a dover pagare 800 euro di multa, che diventeranno 539 qualora la stessa multa dovesse essere pagata entro 5 giorni, s’è visto anche sequestrare lo scuolabus dalla “sua” Polizia municipale. E’ stata una segnalazione legata alle emissioni dei gas di scarico del mezzo a far scattare le verifiche del caso. I successivi accertamenti hanno permesso di far emergere la mancanza di assicurazione del mezzo. Pare comunque che nelle scorse settimane la targa dello scuolabus, in quanto scolorita, sarebbe stata sostituita con un’altra, ma con un numero diverso che non sarebbe stato comunicato alla compagnia assicurativa, per cui il mezzo sarebbe risultato privo della necessaria assicurazione.