SAN CATALDO. La solennità dell’Immacolata Concezione è stata vissuta con grande partecipazione ieri dalla Città. La Chiesa Madre, infatti, ha ricevuto l’affiliazione all’Arcibasilica Lateranense. L’Atto di affiliazione della Penitenzieria Apostolica è stato portato e consegnato da Mons. Enzo Pacelli, Protonotario Apostolico Soprannumerario, Delegato di Sua Eminenza il Cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità Papa Francesco per la Diocesi di Roma e del Capitolo Lateranense. Presenti alla solenne Concelebrazione Eucaristica tutte le autorità Civili e Militari. Sempre ieri mattina alle ore 10.30 sono stati inaugurati e benedetti i locali rinnovati della Caritas parrocchiale della Chiesa Madre grazie alla preziosa collaborazione del Rotary Club di San Cataldo e del Rotaract Club di Caltanissetta, insieme all’Associazione “Giacomo Cusmano” di San Cataldo. Insieme alla Caritas è stata inaugurata una sala ristrutturata per i giovani, la sala “Christus vivit” per i giovani, per incontrarsi, formarsi e stare insieme. In Piazza Madrice si è poi svolto il tradizionale Atto di venerazione della Città all’Immacolata Concezione, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. L’arciprete don Biagio Biancheri ha inteso ringraziare a nome di tutta la comunità cattolica sancataldese il Sommo Pontefice Francesco, che a suggello del 280° anno della Dedicazione della Chiesa Madre ha affiliato con vincolo speciale la Chiesa Madre alla sacrosancta Arcibasilica Lateranense, sua Cattedrale in Roma. Stamani poi, presso il Comune di San Cataldo, Mons. Pacelli, su invito del Commissario straordinario, ha voluto porgere gli auguri di buon Natale agli operatori comunali e al Comando della Polizia Municipale.