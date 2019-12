SAN CATALDO. Il Comune, tramite l’ufficio tributi, ha prodotto un’informativa per il calcolo in autoliquidazione del saldo della Tari 2019, con scadenza 31 Dicembre 2019. La Tari è dovuta da chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile. Le tariffe Tari sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenze domestiche e non domestiche cosi composte: utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (differenziate in sei tariffe in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare); utenze non domestiche: superfici ad uso commerciale, artigianale, professionale, industriale e le attività produttive in genere (suddivise in 30 categorie di attività cui corrisponde una determinata tariffa), tiene conto della superficie dell’immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata. La tassa annua viene calcolata per le UTENZE DOMESTICHE = Quota fissa x Mq + Quota variabile; per l’UTENZA NON DOMESTICA= Quota fissa + Quota variabile x Mq. In particolare per le TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019 Quota Fissa Quota variabile Famiglie di 1 componente 1,50 – 79,02 ; Famiglie di 2 componenti 1,74 – 158,05 ; Famiglie di 3 componenti 1,89 – 197,56 ; Famiglie di 4 componenti 2,02 – 256,83 ; Famiglie di 5 componenti 2,04 – 259,79 ; Famiglie di 6 o più componenti 1,97 – 300,29. Per le TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 ecco la Quota Fissa e la Quota variabile: Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,53 – 0,46; Cinematografi e teatri 0,92 – 0,81. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,92 – 0,82. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,58 – 1,39. Esposizioni, autosaloni 1,05 – 0,93; Alberghi con ristorante 2,77 – 2,46; Alberghi senza ristorante 2,22 – 1,96; Case di cura e riposo 2,27 – 2,02; Ospedali 2,63 – 2,32; Uffici, agenzie, studi professionali 2,38 – 2,10; Banche ed istituti di credito 2,70 – 2,40; Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolibreria, ferramenta e altri beni durevoli 2,27 – 2,00; Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze 2,88 – 2,55; Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 1,69 – 1,49 ; Banchi di mercato beni durevoli 3,27 – 2,41; Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,09 – 2,73. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,08 – 1,83. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,63 – 2,32. Attività industriali con capannoni di produzione 1,47 – 1,29. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,58- 1,40. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,23 – 3,45. Mense, birrerie, amburgherie 4,67 – 2,59. Bar, caffè, pasticceria 4,67 – 2,59. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi ,formaggi, generi alimentari 4,58 – 4,06. Pluri licenze alimentari e/o miste 4,60 – 4,07. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,08 – 4,49. Ipermercati di generi misti 5,01 – 4,44. Banchi di mercato genere alimentari 13,28 – 3,40. Discoteche, night club 3,07 – 2,72. A tal proposito nel portale del Comune all’indirizzo : https://www.comune.san-cataldo.cl.it/ è presente il calcolatore TARI, che consente il calcolo del tributo, inserendo nello stesso gli elementi utili come superficie, componenti del nucleo familiare, se si possiede la pertinenza, e le agevolazioni a cui si ha diritto, ai sensi del vigente Regolamento. Le agevolazioni facoltative (legge 104, abitazioni a disposizione, riduzioni nucleo familiare, pensione minima etc…) dovranno essere calcolate solo ed esclusivamente da coloro che risultano in regola con i pagamenti della tassa negli ultimi 5 anni, per non incorrere nelle sanzioni previste per parziale versamento, a seguito dei controlli da parte degli uffici. Si fa presente, altresì, che le richieste per la riduzione dei componenti del nucleo familiare, domiciliati altrove, dovranno essere presentate a partire dal mese di Gennaio 2020; l’importo riconosciuto per tale agevolazione sarà rimborsato o portato a compensazione per l’anno 2020, su richiesta del contribuente. Infine, l’importo esatto del bonus per il conferimento nelle isole ecologiche per gli anni 2017, 2018 e 2019 sarà comunicato agli interessati, a seguito di acquisizione dei dati da parte del gestore del servizio. Per qualsiasi informazione il personale dell’Ufficio Tributi è a disposizione dei cittadini acquisendo il numero all’ingresso del palazzo civico che verrà consegnato dal personale addetto. Orari sportello: MARTEDI’ DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,30 VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 11,30 E-mail: Posta certificata protocollo generale: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it.