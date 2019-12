Bloccata, isolata e vuota. Queste le parole chiave sulla città di Caltanissetta, nell’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24Ore, alla sua trentesima edizione. Provincia una e trina nel cuore di una Sicilia che vorrebbe ripartire, scrive il quotidiano, ma non può o non vuole. C’è Gela, c’è Caltanissetta e l’area cosiddetta del Vallone: ognuna di queste aree ha una sua peculiarità. In tutti e tre i casi sembra di essere nel pieno di una farsa tragica che si può narrare con pochi e semplici numeri: tra il 2015 e il 2019, dice l’Istat, i comuni della provincia hanno perso in totale 11mila abitanti. Un intero paese sparito in una provincia che si dibatte agli ultimi posti di tutte le classifiche disponibili. Ecco cosa resta di una città, ricorda il quotidiano, che Leonardo Sciascia definiva la Piccola Atene e di una provincia segnata per sempre dalla mafia che si è fatta politica e da una criminalità organizzata violenta come la Stidda. Una situazione particolare è quella dei collegamenti con il resto della Sicilia: una provincia che a parole è centrale, ma nei fatti è isolata. La Cgil di Caltanissetta, poi, ha fatto il conto dei fondi bloccati: ci sono 34 milioni del Patto per il Sud, 150 per il porto di Gela che resta insabbiato, 5 per il Museo del mare sempre a Gela, 183 per la rete ferroviaria Siracusa-Ragusa- Gela, 25 per le aree industriali dismesse, 48 per l’autostrada Siracusa- Gela, un milione per le aree archeologiche e 3 per il Museo archeologico. In totale quasi 450 milioni.