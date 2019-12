In Promozione incredibile sconfitta della Nissa che è stata battuta al 94′ in trasferta dal Villabate nonostante la squadra palermitana, ultima in classifica, fosse in dieci per l’espulsione di un suo giocatore. Una sconfitta bruciante per una squadra come quella del tecnico Gianfilippo Di Matteo che, pure, aveva creato ben quattro palle gol senza tuttavia riuscire a tradurle in gol. Ci hanno provato invano Camara, Tomaselli (nella foto), Starrantino e ancora Passaro nel finale, ma la porta del Villabate è sembrata stregata. Alla fine, in pieno recupero, la beffa, con la rete di Gargano che ha dato i tre punti alla squadra di casa. E ora mercoledì la Nissa recupera la gara con il Partinicaudace (ore 15) che ha i suoi stessi punti in classifica (15).