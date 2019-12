In Promozione gran vittoria della Nissa che ha sconfitto in casa 4-2 il Kamarat. La squadra di Gianfilippo Di Matteo ha avuto ragione di un avversario arcigno che, se pur in dieci uomini, ha impegnato una Nissa comunque mai doma che, alla distanza, ha piegato la resistenza degli agrigentini. Gara subito vivace con il vantaggio della Nissa con Starrantino e il pari di Hader su rigore, poi nuovo vantaggio Nissa con rigore di Passaro e pari ospite, con il Kamarat in dieci, di Joof. Nella ripresa, tuttavia la Nissa trova gli spazi giusti e colpisce ancora. Prima Camara porta sul 3-2 i biancoscudati e infine la chiude Tomaselli su rigore. La Nissa, con il successo contro il Kamarat sale a quota 15 in classifica dopo 12 gare, e deve recuperare la sfida casalinga con il Partinicaudace in programma il 18 dicembre alle 15.