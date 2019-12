In Prima categoria nel girone G perde il Città di Caltanissetta la supersfida delle vice capolista con l’Atletico Favara, ma è polemica per via del gol decisivo che, sulla base di quanto è dato vedere in un filmato della società del Città di Caltanissetta, il gol dell’1-0 favarese sembra in evidente fuorigioco. Un gol che è stato molto contestato dalla squadra ospite che ha anche pubblicato sulla sua pagina di facebook l’azione del gol dalla quale pare esserci il fuorigioco. Con la sconfitta rimediata a Favara, è scivolata al momento al quarto posto in classifica. Chi invece non perde un colpo è ancora l’Atletico Gorgonia che ha battuto 4-0 la Libertas Racalmuto con doppietta di Genova e reti di Cutaia e Marco Graci. I deliani ora sono a prima a quota 30 con 5 punti di vantaggio sull’Atletico Favara e 7 sul Raffadali. Vittoria esterna importante anche per la MasterPro San Cataldo che ha superato 1-3 il Ravanusa con le reti di Pastorello, Facciponte e Mangione. I sancataldesi sono ora a quota 22 in classifica al quinto posto a pari merito con il San Giovanni Gemini. Infine, nel girone B pareggia 0-0 fuori casa il Real Suttano contro i Rangers in una sfida salvezza importante. Il Real Suttano, quartultimo, ha ora 8 punti in classifica conservando un punto in più sugli stessi Rangers terzultimi in classifica.