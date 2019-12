In Prima categoria vince il Città di Caltanissetta 5-2 contro il Sant’Anna Enna. La squadra di Alessio Sferrazza s’è comunque imposto alla distanza. Vantaggio ennese con Riccobene e pari di Maniscalco, poi gol di Foderà (nella foto l’esultanza per il momentaneo 2-1). Nel secondo tempo, tuttavia, pari ennese con Grasso. Città di Caltanissetta nuovamente in vantaggio con Sammartino. Poi Giulio Falzone e Maniscalco l’hanno chiusa definitivamente. Il Città di Caltanissetta, con questa vittoria, s’è portato a quota 25 in classifica al quarto posto ad appena un punto dal Raffadali che, invece, ha superato 1-0 la capolista Atletico Gorgonia. A decidere il big match di giornata è stato Vella con un colpo di testa sul finire del primo tempo. Ospiti che hanno reclamato il rigore per un presunto fallo di mano sul quale, tuttavia, l’arbitro non ha ritenuto di dover intervenire. Il Gorgonia resta primo ma con soli due punti di vantaggio sull’Atletico Favara. Gli agrigentini si sono infatti imposti sul campo della MasterPro San Cataldo. Al Valentino Mazzola è stata battaglia. Prima Terranova e poi Marchica hanno portato i favaresi sullo 0-2. Tuttavia, i padroni di casa hanno saputo reagire accorciando le distanze con Lunetta su assist di Failla. Poi nel finale tante occasioni, ma anche diverse recriminazioni nei riguardi dell’arbitro dell’incontro. La MasterPro resta pertanto ferma a quota 22 in classifica a – 3 dalla zona play off. Infine, pari casalingo per il Real Suttano che ha impattato 1-1 con il Calcio Popolare Palermo. Per i resuttanesi in gol Panzica. Il Real Suttano ha ora 9 punti in classifica ed occupa il quartultimo posto.