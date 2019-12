MUSSOMELI – Come ogni anno, tradizionale messa della vigilia, nella parrocchia di Sant’Enrico. Anche se i rigori dell’inverno erano evidenti, in tanti si sono recati in chiesa per partecipare, alla Messa di Natale. A celebrare la liturgia, oltre al parroco padre Francesco Mancuso, anche padre Francesco Lomanto, rimasto molto legato alla parrocchia. Nell’omelia il celebrante ha invitato tutti a riflettere sul vero significato del Natale. La messa è stata animata dal coro parrocchiale che ha fatto riecheggiare canti natalizi. Al termine, processionalmente, parroco e parrocchiani hanno accompagnato all’esterno il Bambinello Gesù, deponendolo nella capanna, allestita dai confrati, piedi ai piedi del monumento della Madonna di Lourdes. Successivamente, lo scambio di auguri gesti semplici ma che infondono amore.