MUSSOMELI – Lo scorso martedì 17 dicembre, presso villa Niscemi in Palermo, si è insediato il nuovo coordinamento regionale di Anci Giovani e nel quale è stato eletto il consigliere comunale mussomelese Jessica Valenza. “Sono molto orgogliosa, ha chiosato la vice Presidente del Consiglio comunale di Mussomeli, perché su 40 componenti, a rappresentare la provincia di Caltanissetta, saremo in 2, io e il sindaco di Sommatino Elisa Carbone. Credo sia una buona opportunità per Mussomeli; il mio impegno sarà di portare ai tavoli tecnici regionali la realtà che siamo costretti a vivere nella nostra provincia. Siamo tutti giovani under 35. Ci tengo a ringraziare i miei colleghi consiglieri che hanno contribuito alla mia elezione recandosi a Palermo. Siamo un gruppo di giovani con tante idee e con tanta voglia di fare per i nostri territori”. Presidente di tale organismo è Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina.