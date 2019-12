MONTEDORO. Un importante iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Renzo Bufalino. E’ stato infatti istituito uno sportello di informazione al quale gli utenti interessati da difficoltà economiche possono rivolgersi per valutare e verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per poter accedere alla procedura di composizione della crisi presso l’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC), introdotto con la legge 3 del 2012, la cosiddetta “legge salva suicidi”. Lo sportello, come ha spiegato il sindaco stesso, sarà gestito dall’Associazione no profit “I Diritti del Debitore” e fornirà ai soggetti interessati supporto ed assistenza per consentire un percorso economicamente ragionevole di rientro dai debiti contratti. Montedoro è così diventato uno dei primi comuni siciliani a sperimentare il servizio e può diventare il comune capofila e di riferimento per i cittadini del circondario del Tribunale di Caltanissetta. Con questo servizio – come ha spiegato il sindaco Renzo Bufalino – si vuole offrire una seconda possibilità a chi si trova, non per propria colpa, impossibilitato ad arrivare a fine mese a causa dei debiti accumulati. Requisito soggettivo per l’accesso alla procedura è la meritevolezza del debitore. È considerato meritevole il debitore che non ha fatto ricorso all’indebitamento senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere o, quantomeno, che non ha colpevolmente causato la propria situazione di indebitamento, anche mediante il ricorso al credito in misura superiore alla propria capacità di adempiere.