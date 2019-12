PALERMO – “Quando si oltrepassano i colori di partito, lavorando nell’esclusivo interesse del territorio, i risultati arrivano sempre, come in questo caso”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso a seguito della firma ministeriale della proroga Via per la base gas di Eni, la quale sblocca 800 milioni da investire per progetti innovativi per tutto il Mezzogiorno.”Adesso – conclude il Parlamentare – si metta in circolo un meccanismo virtuoso che faccia di Gela il fiore all’occhiello dell’industria locale, garantendo un indotto che sia sinonimo di occupazione e basso impatto ambientale”.