In Eccellenza vince la Sancataldese 0-1 in extremis fuori casa contro l’Alba Alcamo. A sbloccare il match e a dare tre punti d’oro ai verdeamaranto di Seby Catania è stato Montalbano al 94′. Un gol che ha fatto saltare di gioia una Sancataldese che in precedenza aveva fallito un calcio di rigore dopo 8 minuti con Savasta e che aveva colpito il palo con Calabrese alla mezzora del primo tempo. Poi un assedio, il gol di capitan Di Marco annullato, e infine la zampata vincente di Corrado Montalbano (nella foto) che ha permesso alla Sancataldese di salire a quota 22 in classifica a ridosso della zona play off. Non è invece andato al di la dello 0-0 lo Sporting Vallone contro il Castellamare Calcio 94. La squadra del Vallone, nonostante una partita nella quale ha espresso un buon calcio, non è riuscita a sbloccarla per cui alla fine ha dovuto accontentarsi del pari. In classifica lo Sporting Vallone ha 23 punti, uno solo in più rispetto alla Sancataldese.