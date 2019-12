Rialzano decisamente la testa le due nissene d’Eccellenza. La Sancataldese di Seby Catania battendo 0-4 fuori casa il Canicattì (nella foto) e lo Sporting Vallone superando 1-0 il Mazara in casa. Ma andiamo con ordine. La Sancataldese, dopo la grandissima prestazione con la capolista Dattilo di domenica scorsa, era chiamata a confermare il suo buon momento, e lo ha fatto con una prestazione eccellente sotto ogni punto di vista. La squadra è sembrata da subito viva, veloce, determinata, attenta. Al 13′ è stato Sicurella a sorprendere la retroguardia canicattinese. Nella ripresa, dopo un primo tempo ben giocato, la Sancataldese, nonostante i tentativi offensivi del Canicattì sventati da un super Dolenti, ha legittimato il proprio successo con le reti di Feullasier, Prestia su punizione e, nel finale, di Bangoura. Un poker di gol rifilato ad un Canicattì ora quarto in classifica che permette alla Sancataldese di risalire in classifica a quota 16. Vince anche lo Sporting Vallone che ha battuto 1-0 il Mazara. A decidere il confronto ci ha pensato Messina al 32′ del primo tempo. Una bella vittoria che ha anche qui permesso alla squadra del Vallone di confermarsi al sesto posto in classifica con 19 punti.