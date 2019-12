In Eccellenza le due nissene del girone A si esaltano con altrettante importanti vittorie. In particolare, lo Sporting Vallone, nell’anticipo di ieri, ha superato 0-2 con un gran finale il Monreale Calcio con le reti di Giannusa e Messina. Una vittoria esterna importante per la squadra del neo allenatore Francesco Tudisco (nella foto con il ds Salvatore Mancuso) che ha permesso alla squadra del vallone nisseno di attestarsi in 6^ posizione con 22 punti. Importante anche la vittoria della Sancataldese di mister Seby Catania che s’è imposta 3-1 sulla Cephaledium. L’allenatore ha dedicato la vittoria odierna al padre morto in settimana. Dopo il gol iniziale di Cipolla per i palermitani, la reazione verdemaranto non s’è fatta attendere con i gol del neo arrivato Savasta e quelli di Tosto e Sicurella. In classifica, la Sancataldese è salita ancora di posizione attestandosi all’8^ posto con 19 punti.