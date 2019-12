CALTANISSETTA – Un dossier di sette pagine e’ stato consegnato al Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano da Gianfranco Caccamo, reggente di Sicindustria Caltanissetta. L’esponente degli industriali evidenzia che la provincia di Caltanissetta necessita di una ripartenza cominciando “da una sana ed efficace riallocazione di risorse per ridare vigore alla Sicilia e all’Italia intera”. Caccamo evidenzia che in provincia di Caltanissetta su 270mila residenti nei 22 comuni, di questi 90 mila sono inattivi ed hanno tra i 15 ed i 64 anni. “Senza le infrastrutture – afferma Caccamo – non e’ possibile competere in un’industria 4.0. Non e’ possibile restare estranei a questo processo, ma nelle nostre imprese viene chiesto l’eroismo per poter stare nel mercato. Le istituzioni civili dovrebbero chiedere alle industrie di competere ad armi pari con chiunque”.