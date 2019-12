Nel match di ritorno del secondo turno di Coppa Sicilia, il Città di Caltanissetta ha battuto 0-1 fuori casa il Branciforti di Leonforte bissando il successo dell’andata quando s’era imposto 4-2. A segnare il gol partita nella gara di Leonforte è stato Sammartino (nella foto primo da destra con Messina) al 20′. Un gol che ha permesso alla squadra di Alessio Sferrazza di gestire al meglio la partita e di conquistare la qualificazione al terzo turno di Coppa. Il Città di Caltanissetta, che in campionato è attualmente secondo, affronterà invece nel torneo di Prima categoria l’alra vice capolista Atletico Favara fuori casa in un match di fondamentale importanza per i destini stessi di classifica della squadra nissena in campionato.