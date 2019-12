CALTANISSETTA. Non solo protagonisti sulle pedane di pesistica, ma anche del talent show “Tu si que vales”. I fratelli Claudio Scarantino (giovanissima promessa della pesistica) e Mirco Scarantino (ormai autentica punta di diamante della pesistica italiana in ambito europeo e mondiale) saranno protagonisti sabato sera, 7 dicembre, all’interno del seguitissimo Talent Show in programma su Canale 5 dalle 21. Per i due fratelli d’arte nisseni, figli di Giovanni Scarantino (a sua volta campione e tecnico della Nazionale di sollevamento pesi) una ribalta televisiva destinata a riscuotere l’interesse e la simpatia del grande pubblico in generale e di quello nisseno in particolare.

Ovviamente, tra gli spettatori presenti alla trasmissione, anche gli stessi genitori di Claudio, Giovanni Scarantino e Piera Scintilla, che non hanno voluto mancare a questa passerella del loro figlio per sostenerlo assieme allo stesso super campione Mirco nel contesto di una inedita performance televisiva nella quale Clausio Scarantino avrà certamente modo di mettere in bella evidenza le sue indubbie potenzialità. Dunque, appuntamento a sabato sera alle 21 su Canale 5 con “Tu si que Vales” per vedere all’opera Claudio e Mirco Scarantino.