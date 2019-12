CAMPOFRANCO. “Sosteniamo la ricerca sui tumori dei bambini”. E’ stato l’appello che ha lanciato il sindaco Rino Pitanza affinchè sia possibile assistere i bambini malati e le loro famiglie durante il ricovero in ospedale e garantire ai piccoli pazienti la possibilità di ricevere le cure necessarie senza essere sradicati dalle proprie realtà. Un principio che i volontari della ASLTI (Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’Infanzia) che operano all’ospedale Civico di Palermo hanno inteso trasmettere alla cittadinanza campofranchese. Anche Campofranco, infatti, è stata sensibilizzata a questo grazie all’opera volontaria di Francesca Scifo che insieme a papà Ettore, a mamma Santina e al fratello Federico, ha allestito un gazebo in piazza S. Rita in occasione della festa dell’Immacolata (nella foto). Notevole affluenza di persone a sentire le motivazioni che Francesca ha dato in maniera precisa e convincente donando a chi contribuiva all’iniziativa una “ciocco-latta”. IL sindaco ha ringraziato Francesca Scifo per il suo impegno a favore dei bambini che non attraversano momenti belli della loro infanzia. “Campofranco è accanto a loro”, ha concluso Rino Pitanza.