CALTANISSETTA – Prosegue incessante l’opera della Polizia Municipale per reprimere l’errato conferimento di rifiuti. L’ultima settimana è stata campale: elevate ben 25 multe grazie agli accertamenti effettuati tramite videocamere. Intenso il controllo nelle zone periferiche del capoluogo A fornire il dato è la polizia municipale del capoluogo che si è concentrata soprattutto dove sono ancora presenti le batterie di cassonetti per la raccolta differenziata. Le multe, da 50 euro ciascuna, sono state elevate per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale che disciplina la materia in città, nello specifico per il conferimento fuori dagli orari prescritti.