CALTANISSETTA – I nisseni si sono ritrovati presso la scalinata di via Lazio per “opporsi” all’inciviltà di alcuni ignoti concittadini che recentemente hanno rubato il presepe e gli addobbi floreali che erano stati collocati, a proprie spese, da un gruppo di residenti e commercianti della zona. L’ignobile furto delle statuine aveva nuovamente riportato alla ribalta mediatica negativa il capoluogo nisseno dopo l’exploit come città meno vivibile d’Italia secondo la classifica de Il Sole 24 ore.

“L’adunata civica” è stata lanciata dalla pagina facebook Caltanissetta 4.01 (tra le più attive sulle problematiche cittadine) nella persona del suo amministratore, Sergio Cirlinci. Iniziativa concordata con Giovanna Mulè e Salvatore Verdone promotori del comitato che si era appassionatamente adoperato per l’abbellimento urbano di quella zona adiacente al Viale della Regione.

Stamani, gli abitanti del capoluogo nisseno hanno proficuamente risposto al pacifico sit-in. Ha aderito anche il sindaco Roberto Gambino che ha donato un particolare presepe, davvero ‘unico’: “Questa opera è stato realizzata da un gruppo di ragazzi disabili; hanno usato la loro diversa abilità per costruire questo presepe che è bellissimo. E’ un segnale che l’Amministrazione vuole dare: se avete coraggio rubate pure questo”.

Giovanna Mulè (consigliere comunale di Caltanissetta Protagonista) ha sottolineato: “E’ il terzo anno che rubano il presepe. Ringrazio Cirlinci, perché bisogna dare merito alle persone che si sono esposte: è stato il primo ad agire. Non c’è politica oggi, io sono qui come Giovanna Mulè, come cittadina. Roberto ieri aveva portato il presepe a casa di Salvatore Verdone ma, io ho ritenuto opportuno che la sua presenza fosse indispensabile oggi. Tutti dobbiamo essere più generosi, non solo oggi, non solo a Natale”.