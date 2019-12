CALTANISSETTA. Prenderà il via il prossimo 7 dicembre per concludersi nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio. E’ il programma di eventi natalizi che sono destinati ad accendere di atmosfera e magia il capoluogo nisseno in occasione delle festività natalizie. “It’s Christmas time” è il motto che caratterizza questo cronoprogramma di iniziative che l’amministrazione comunale ha messo a punto in occasione di questo Natale. L’inizio, come detto, è per il 7 dicembre quando è in programma l’accensione dell’albero di Natale in piazza Garibaldi. Qui i personaggi di Walt Disney allieteranno l’evento per la gioia dei bambini che potranno fare tutte le foto che vorranno assaggiando le immancabili squisitezze natalizie. Il programma è stato presentato stamani dall’amministrazione comunale. Il programma di quest’anno è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la stessa amministrazione comunale, la Camera di commercio ed il Consorzio universitario. Inoltre, nel caso di alcuni eventi, c’è stata anche la proficua partecipazione di scuole e comitati di quartiere. L’indomani, 8 dicembre c’è l’inaugurazione della mostra dei presepi artigianali nel chiostro della biblioteca Scarabelli alle 18,30. In piazza Tripisciano, sempre a quell’ora, il comitato Santa Croce proporrà una degustazione di cannoli. Ovviamente, e non poteva essere diversamente, la grande tradizione pasticcera siciliana in generale e nissena in particolare, la faranno da protagoniste in diversi eventi del programma natalizio. In particolare, da segnalare Dolce Sicily – Caltanissetta Città del Torrone, una tre giorni imperdibile che, sotto l’egida di Sicily Event, si svolgerà dal 27 al 29 dicembre in corso Umberto. Da segnalare anche tre concerti a Palazzo Moncada l’11 dicembre con il duo Spalletta e Luzio con “14 corde in concerto” per chitarra e mandolino; il 21 dicembre con il concerto per vihuela: Nereo Dani “Musiche alla corte di Carlo V di Spagna” e il 4 gennaio con “Il pianoforte all’Opera” di Fabio Maida. Immancabile il capodanno in piazza con super protagonista Francesco D’Aleo, ma anche il tradizionale concerto di capodanno con protagonista la Giovane orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi per il 2 gennaio al teatro Margherita. Spazio anche alla tradizione con le novene per le vie del centro storico. Per il 23 dicembre c’è in programma anche il musical itinerante ed interattivo “Bosco incantato” la cui regia è curata da Marco Savatteri. Palazzo dell’Università, la cattedrale e la chiesa di Sant’Agata ospiteranno altrettanti concerti di musica classica.

Prevista anche una due giorni, il 19 e 20 dicembre, di mercatino di natale dei bambini nell’atrio del Comune. Il 26, 28 e 29 dicembre, il 5 e 6 gennaio c’è l’11^ edizione del presepe vivente con un percorso che si snoderà tra le case del quartiere arabo in zona Angeli arricchito da numerose figure come artigiani del legno, fabbri, donne che preparano la pasta e i legumi, i conciatori, i fornai. Il 13 dicembre, infine, spazio anche agli atleti nisseni con il Coni che, presso il centro Michele Abbate, premierà gli atleti e personaggio dello sport che nell’anno 2019 si sono maggiormente distinti.