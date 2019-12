Il 13 dicembre 2019 si è concluso il 3^ Corso Informativo per Ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, che ha visto la promozione al grado di Sottotenente di 159 Luogotenenti, quali vincitori di uno specifico concorso interno per titoli ed esami. Il Comando Provinciale di Caltanissetta si è distinto a livello nazionale per aver espresso ben quattro vincitori di concorso, vale a dire i Sottotenenti Antonino DI PRIMA, Michele DI TOMMASO, Roberto EMMANUELE, Mario Giovanni LO PICCOLO, che attualmente sono a disposizione del Comando Provinciale, in attesa di raggiungere le nuove destinazioni.

(Nella foto il saluto con il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, Colonnello Baldassare DAIDONE).