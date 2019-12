ACQUAVIVA PLATANI – “Esaudire i desideri degli anziani ricoverati in Casa di Riposo, dice Giovanni Consiglio operatore della Casa Albergo San Pio, renderà ancora più magiche le prossime festività. Clicca sul link: www.nipotidibabbonatale.it

e diventerai anche tu Nipote di Babbo Natale! Da dire che la Casa Albergo San Pio è la prima casa di riposo in Sicilia ad aderire al progetto NIPOTI DI BABBO NATALE . Grazie a questo progetto tutti possono realizzare il sogno di un anziano che vive in casa di riposo: un piccolo gesto che si trasforma in qualcosa di magico. Gli operatori chiedono di

aiutarli a realizzare un piccolo desiderio degli anziani per rendere ancora più felice il Natale .