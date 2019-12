Un pensionato di 74 anni è stato arrestato per aver tentato di estorcere denaro ad un suo vicino di casa con lettere minatorie. E’ quanto accaduto a Valderice in provincia di Trapani. Qui Leonardo Candela è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri in quanto, secondo l’accusa, sarebbe stato lui l’autore delle lettere che avrebbe inviato al suo vicino di casa per chiedergli dei soldi. E’ stato lo stesso vicino di casa a presentarsi in caserma e a denunciare di aver ricevuto un biglietto nel quale gli erano stati chiesti 5 mila euro. I carabinieri di Trapani si sono messi in azione e, tramite telecamere, hanno verificato che era stato proprio il settantaquattrenne a lasciare nella buca delle lettere del vicino una lettera minatoria. I carabinieri hanno detto al vicino di casa di accettare la richiesta estorsiva e di portare i soldi laddove gli era stato indicato nella lettera. I soldi sono stati tracciati e fotografati dai carabinieri. I militari dell’Arma hanno tenuto sotto controllo il settantaquattrenne che s’è avvicinato ad un contenitore dei rifiuti nel quale la busta con i sodi era stata posata dal vicino. L’uomo ha preso la busta e l’ha messa in tasca, ma a quel punto è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza. Per lui il giudice ha infine di sposto gli arresti domiciliari.