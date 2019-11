Nel primo semestre dell’anno la rata media mensile pagata dagli abitanti della Sicilia per i mutui e’ risultata pari a 771 euro. E’ quanto emerge da uno studio realizzato da Crif, basandosi sui dati disponibili in Eurisc, il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie. Per quanto riguarda i mutui immobiliari, in Sicilia la rata media piu’ elevata risulta quella pagata dai cittadini della provincia di Palermo con 894 euro pro-capite, che si piazza cosi’ al quindicesimo posto assoluto a livello nazionale e risulta al di sopra sia della media regionale (771 euro) che nazionale (842 euro). Nella graduatoria regionale seguono quindi Catania (869 euro) e Messina (829 euro), mentre il valore medio piu’ contenuto si registra in provincia di Caltanissetta con 680 euro, valore che la colloca al quint’ultimo posto del ranking nazionale. “E’ evidente – sottolinea lo studio – che la rata media rimborsata ogni mese risente dell’importo complessivo del mutuo sottoscritto, a sua volta legato al valore degli immobili, oltre che della durata dei piani di rimborso scelti dai mutuatari”. Analizzando i prestiti personali, la rata media della Sicilia risulta essere di 289 euro, un dato decisamente al di sopra di quello nazionale (275 euro). Scendendo nel dettaglio, si osserva come il valore medio sia abbastanza omogeneo in Regione, in una graduatoria che vede al primo posto Agrigento con 299 euro, collocandosi al quarto posto della graduatoria nazionale, seguita a breve distanza da Palermo (293 euro, al 9° posto in Italia) e Trapani e Catania (entrambe 291 euro, in 12^ posizione del ranking). Fanalino di coda in Regione e’, invece, Enna, i cui abitanti rimborsano mediamente 278 euro ogni mese per questa forma di prestiti. Passando ai prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto, moto, articoli di arredamento, elettrodomestici, elettronica, ecc), infine, l’ammontare della rata media rimborsata dagli abitanti della Sicilia risulta essere pari a 154 euro, decisamente al di sotto della media nazionale (171 euro). Il dettaglio provinciale mostra che la provincia con la rata media piu’ elevata e’ Ragusa con 170 euro. A brevissima distanza segue la provincia di Messina (165 euro), mentre il valore piu’ contenuto si registra a Palermo dove la rata si ferma a 141 euro, importo che la colloca al sestultimo posto della classifica nazional