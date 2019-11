SERRADIFALCO. Non solo soddisfazioni per la sua attività di musicista, ma anche per la sua attività di scrittore di opere sul metodo per suonare il basso. E’ il doppio canale musicale che Peppe Sferrazza (nella foto) sta sperimentando con successo. E’ di ieri la notizia il suo primo metodo per basso elettrico “Groove Bass Workshop” uscito nel 2017, è stato ripubblicato in doppia lingua, italiana ed inglese e rieditato da una delle case editrici più famose al mondo, la “Hal Leonard”. Per il bassista serradifalchese una gran bella soddisfazione, anche perché il suo metodo per basso elettrico sta ottenendo importanti consensi anche nel campo dell’editoria musicale. Era stata la Carisch Feltrinelli a pubblicargli per la prima volta nel 2015 il “Groove Bass Workshop”. Peppe Sferrazza aveva poi scritto nel 2017 un altro libro sul metodo del basso intitolato “Groove Bass”, poi tradotto anche in lingua inglese. Nel 2018 il bassista serradifalchese è stato indicato dalla casa editrice Carisch come uno degli otto bassisti scelti in tutta Europa per affidargli la redazione di quella che è destinata a diventare la nuova Enciclopedia del basso elettrico moderno, e cioè il “Bass to Rock book”. <Non pensavo che questa mia esperienza di scrittore potesse far registrare così tanti consensi in Italia e all’estero – ha sottolineato Peppe Sferrazza – questo mio libro è il primo metodo in Italia ad approfondire l’argomento del suono riferito al basso; un contributo che spero possa servire a quanti intendono suonare il basso per ricavarne le evoluzioni che ho avuto modo di tirar fuori utilizzando questo mio metodo>.